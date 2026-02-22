GIJS sluit seizoen af met 5-0 zege en is klaar voor de play-offs

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdag ook de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen gewonnen. In Den Haag werd Hijs Hokij met 5-0 aan de kant gezet. Door de overwinning kan GIJS zich op gaan maken voor de play-offs, die komend weekend van start gaan.

De opdracht vooraf was duidelijk: met de play-offs in zicht wilde het team het seizoen op een sterke manier afsluiten. Die boodschap was niet aan dovemansoren gericht, want al in de tweede minuut lag de eerste puck in het net. Valtteri Mäkiviinikka wist op aangeven van Wesley Zoutman en Ricards Ozolins de 1-0 te scoren. Enkele minuten later werd de voorsprong verdubbeld toen Henri Ruotsalainen de 2-0 binnenschoot, wat tevens de stand was na de eerste periode.

In de tweede periode probeerde Hijs Hokij wel een vuist te maken, maar het ontbrak de Haagse hekkensluiter aan de nodige stootkracht. Tim Bartels profiteerde hiervan; op aangeven van Carsten Smit scoorde hij de 3-0, waarmee GIJS definitief op rozen zat. In de derde periode werd de score verder uitgebouwd. Opnieuw Mäkiviinikka en Niko Kuivaniemi bepaalden de eindstand op een overtuigende 5-0.

“Ondanks dat Den Haag de laatste plaats bezet, maakten zij het onze mannen zeker niet makkelijk en werd er hard gewerkt voor elke meter ijs”, laat GIJS na afloop weten. “Met vertrouwen en focus gaan we nu richting de play-offs. Dank aan alle supporters die zijn meegereisd om de ploeg aan te moedigen.”

Play-offs

Door de winst eindigt GIJS op de zesde plaats met 39 punten uit 22 wedstrijden. Nijmegen Devils is als koploper geëindigd met 60 punten (met nog één wedstrijd te gaan).

In de eerste ronde van de play-offs treft GIJS de Utrecht Dragons of de Amsterdam Tigers. De uitslag van de wedstrijd tussen Utrecht en Nijmegen op zondag is hierbij bepalend: als Utrecht die wedstrijd wint, is Amsterdam de volgende tegenstander voor de Groningers.