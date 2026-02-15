GIJS pakt belangrijke punten in Zoetermeer dankzij uitblinkende doelman De Boer

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. In een spannende uitwedstrijd tegen de Zoetermeer Panters trokken de Groningers met 4-3 aan het langste eind.

GIJS schoot uit de startblokken in Zoetermeer. Al in de tweede minuut opende Henri Ruotsalainen de score op aangeven van Vainius Jankauskas en Guy Kunst. De Groningse druk hield aan en dat resulteerde in de zesde minuut in de 0-2 via Niko Kuivaniemi. De Panters lieten zich echter niet zomaar opzij zetten; een minuut later bracht Bas Tammerijn de spanning alweer terug door de 1-2 binnen te schieten, wat tevens de stand na de eerste periode was.

Dominantie

In de tweede periode wist GIJS de dominantie vast te houden. Valtteri Mäkiviinikka vergrootte de marge naar 1-3 na goed voorbereidend werk van Ruotsalainen en Kuivaniemi, wat tevens de stand was aan het einde van de tweede periode. Toch werd het in de slotperiode nog ongemeen spannend. Joy Turpijn maakte namens de thuisploeg snel de aansluitingstreffer (2-3), maar GIJS hield het hoofd koel. Vainius Jankauskas herstelde de marge van twee doelpunten: 2-4. Hoewel Leevi Juntunen in de slotfase nog de 3-4 maakte, kwam de Groningse overwinning niet meer in gevaar.

Almer de Boer

“De grote man van de avond was doelman Almer de Boer”, aldus een trotse clubleiding. Met een indrukwekkend reddingspercentage van 94 procent hield hij GIJS op de cruciale momenten op de been. Dankzij deze overwinning stijgt de ploeg naar de zevende plaats in de Eredivisie, met 33 punten uit 20 wedstrijden.

Direct door naar Tilburg

Veel tijd om te feesten is er niet voor de selectie. De ploeg overnachtte in een hotel om vandaag (zondag) direct door te reizen naar Brabant. Daar wacht om 14.30 uur alweer de volgende uitdaging: de uitwedstrijd tegen de Tilburg Trappers.