GIJS doet uitstekende zaken met winst in Tilburg: thuisvoordeel in play-offs lonkt

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS kunnen terugkijken op een perfect weekend. Nadat zaterdag de Sweetlake Panters uit Zoetermeer al werden verslagen (3-4), pakte het team zondag in Tilburg opnieuw de volle winst tegen de Trappers: 2-6.

GIJS kende een moeizame start in Tilburg. De Trappers profiteerden hiervan. Rocco Huiskes zette de thuisploeg al in de vierde minuut op een 1-0 voorsprong. Die tegentreffer fungeerde echter als een wekker voor GIJS. Het team herpakte zich snel en voerde de druk op. In de tiende minuut resulteerde dit in de gelijkmaker van Niko Kuivaniemi, op aangeven van Henri Ruotsalainen en Valtteri Mäkiviinikka.

Vier goals

In het tweede bedrijf drukte GIJS definitief door. De aanvalsmachine kwam op stoom en de Groningers wisten maar liefst vier keer het net te vinden. Achtereenvolgens Senna Miller, Mike Groenhof, Tim Bartels en Ruotsalainen tilden de score naar een comfortabele 1-5 voorsprong voor het ingaan van de laatste pauze.

Hoewel Kalle Kaptein aan het begin van de derde periode nog iets terugdeed voor Tilburg (2-5), kwam de overwinning nooit echt meer in gevaar. Enkele minuten later stelde Mäkiviinikka orde op zaken door de 2-6 eindstand op het scorebord te zetten.

Zes punten in de tas

“Het was een mooie en sportieve wedstrijd van beide teams”, laat de clubleiding van GIJS weten. “Met deze twee overwinningen nemen we dit weekend de maximale zes punten mee naar Groningen. Onze dank gaat ook uit naar de supporters die zijn meegereisd naar Tilburg.”

Beslissing in Den Haag

Door de winst klimt GIJS naar de zesde plaats met 36 punten uit 21 wedstrijden. Die positie is cruciaal, omdat deze recht geeft op thuisvoordeel tijdens de eerste ronde van de play-offs. De reguliere competitie kent nog één speelronde. Komende zaterdag reist GIJS af naar Den Haag voor het duel tegen HIJS Hokij. Omdat concurrent Zoetermeer een zware wedstrijd tegen de Eindhoven Kemphanen voor de boeg heeft, heeft GIJS het behalen van de felbegeerde zesde plek volledig in eigen hand.