GGD en UMCG tevreden over resultaten nieuwe RS-virusprik: ‘Blij dat veel Groningse ouders hem komen halen’

De GGD en het UMCG zijn tevreden over de resultaten van de nieuwe prik tegen het RS-virus. Dat laten de instellingen weten, nadat het RIVM afgelopen maandag de eerste positieve resultaten deelde van het Rijksvaccinatieprogramma, waar de prik sinds september onderdeel van uitmaakt. Doordat veel baby’s worden ingeënt, zagen IC’s de afgelopen maanden een stuk minder pasgeboren patiëntjes met de ziekte.

Landelijk werden tussen eind september vorig jaar en begin deze maand 43 baby’s opgenomen met een RS-virusinfectie. Vorig jaar waren dat er nog 178. Dat is een daling van ongeveer 75 procent.

Sinds september 2025 krijgen baby’s (kinderen geboren vanaf 1 april 2025) de prik tegen het RS-virus. Het RS-virus veroorzaakt een infectie aan de luchtwegen. Vooral baby’s kunnen er ernstig ziek van worden. Volgens kinderlongarts Elianne Vrijlandt van het UMCG is de vaccinatie daarom erg belanrijk: “RS-immunisatie voorkomt niet alleen infectie, maar beschermt baby’s tegen ziekenhuis- en IC-opnames en de blijvende gevolgen die daarbij kunnen horen.”

De GGD Groningen, die het Rijksvaccinatieprogramma coördineert in onze provincie, is tevreden met de mooie resultaten van het nieuwe vaccin. GGD-jeugdarts Alina Hoekstra besluit: “Ik ben blij dat veel Groningse ouders ervoor kiezen om de RS-prik te halen bij ons. De pasgeboren baby’s krijgen de prik met anti-stoffen, kort na geboorte, tijdens een huisbezoek. Dit is voor ouders een prettige manier. Baby’s die buiten het RS-seizoen geboren worden, krijgen de prik in het najaar op het consultatiebureau.”