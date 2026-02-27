Gewonden bij twee botsingen in korte tijd bij oprit Ring-Oost in Oosterhogebrug (update)

Foto: Jerred van den Bos

Op de oprit van de oostelijke ringweg (N46) bij de kruising met de Koningsweg in Oosterhogebrug zijn vrijdagochtend, tot twee keer toe, auto’s op elkaar gebotst. Daarbij raakten zeker twee bestuurders gewond.

Het eerste ongeluk gebeurde rond 09.15 uur, vermoedelijk door een voorrangsfout. Eén bestuurster is door ambulancepersoneel uit haar voertuig geholpen en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten worden afgesleept.

Anderhalf uur later was het op bijna dezelfde plek opnieuw raak: weer botsten twee personenauto’s op elkaar. Eén inzittende moest door de brandweer uit een auto worden bevrijd. Ook deze inzittende is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Ook bij dit ongeluk ontstond veel schade aan beide voertuigen.