‘Gesprekken over verziekte werksfeer pathologie Martini Ziekenhuis lopen vast’

De situatie rond de werksfeer op de afdeling pathologie van het Martini Ziekenhuis in Groningen is nog niet opgelost. Volgens RTV Noord zijn gesprekken tussen medewerkers en de Raad van Bestuur vastgelopen.

Een groep ontevreden medewerkers vindt dat de directie onvoldoende ingrijpt. Volgens hen worden signalen over problemen in de leiding niet onderzocht. Daarom zien zij op dit moment geen nut meer in verdere gesprekken. In november vorig jaar stuurde een groep medewerkers brandbrieven naar de directie over misstanden op de afdeling en zorgen over sociale veiligheid op de werkvloer. Na gesprekken met de Raad van Bestuur zou de situatie volgens betrokken medewerkers juist zijn verslechterd. Er zou onder meer op de afdeling worden gezocht naar de schrijvers van de brandbrieven.

Er loopt al een extern onderzoek naar de cultuur op de afdeling. Een deel van de medewerkers heeft ook daar weinig vertrouwen in. Zij twijfelen aan de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van het onderzoek. Volgens hen worden ongewenste antwoorden en aangeleverde stukken niet meegenomen. Ook kwam het onderzoeksbureau een jaar terug negatief in het nieuws na twijfels over de onafhankelijkheid van de onderzoekers. Volgens het ziekenhuis is vooraf openheid gegeven over die publicatie. Gesprekken met de onderzoeker vinden plaats op een discrete locatie buiten het ziekenhuis. Deelnemers blijven volgens de directie anoniem.

Het ziekenhuis neemt nog geen maatregelen zolang het onderzoek loopt. Naar eigen zeggen blijft de Raad van Bestuur in gesprek met medewerkers, ook met degenen die signalen hebben afgegeven. De uitkomsten van het cultuuronderzoek worden halverwege maart verwacht.