Gemeentebestuur wil inkomenseis voor KoopGarant schrappen

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen wil de minimale inkomenseis in de regeling KoopGarant, waarmee starters en mensen met een middeninkomen een woning kopen tegen een lagere prijs, gaan afschaffen. Volgens het college sluit deze eis nu juist mensen uit voor wie de regeling is bedoeld.

In de huidige regels geldt een minimale inkomensgrens. De inkomenseis wordt nu getoetst met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op dit moment zijn de meest recente gegevens die van 2024. Starters die net hun studie hebben afgerond, hebben in dat jaar vaak een laag inkomen. Dat komt doordat zij slechts een deel van het jaar hebben gewerkt. Inmiddels kan hun inkomen hoger zijn, maar dat wordt in de toetsing niet meegenomen.

Maar volgens het college blijkt dat de inkomensgrens daardoor in de praktijk soms verkeerd uitpakt, aldus wethouder Rik van Niejenhuis: “De ervaringen tot nu toe laten zien dat deze eis in sommige situaties leidt tot onbedoelde uitsluiting, daarom passen we dit aan.”

KoopGarant is een regeling van de gemeente Groningen voor huishoudens die geen koopwoning kunnen betalen, maar ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Door de regeling kunnen deze kopers een woning aanschaffen onder de marktwaarde. Het is volgens de gemeente één van de middelen om 2.500 extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren. Wanneer de koper besluit te verhuizen, koopt de gemeente de woning terug voor het oorspronkelijke aankoopbedrag plus of min een deel van de waardestijging of -daling van de woning. Ook moet de koper twee jaar lang zelf in de woning wonen en mag deze niet worden verhuurd.

Het college wil dat de gemeenteraad de aangepaste regeling vóór de zomer vaststelt.