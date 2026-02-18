Gemeentebestuur schrikt niet van Stad bovenaan lijst financieel ongezonde gemeenten: ‘Onderzoek kijkt niet naar maatschappelijke doelen’

Foto Andor Heij: Grote Markt, Stadhuis

Is Groningen de meest financieel ongezonde van alle gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners? Het gemeentebestuur is duidelijk: Groningen is niet financieel zwak en de situatie is de afgelopen jaren juist verbeterd.

Financieel wethouder Mirjam Wijnja reageert daarmee op vragen van de VVD over de BDO-Benchmark Nederlandse Gemeenten 2026. Kijkend naar de cijfers in de benchmark merkt BDO de gemeente aan als ‘financieel zwak’, ondanks een hoger rapportcijfer dan een jaar eerder. Maar volgens het college wordt Groningen helemaal niet als financieel zwak aangemerkt en wijst het op het stijgende rapportcijfer. Ook andere cijfers laten verbetering zien, aldus de wethouder. Zo zijn het weerstandsvermogen en de solvabiliteit de afgelopen jaren gestegen.

Tegelijk erkent het college het risico van de nog steeds lage solvabiliteit, die de gemeente gevoelig maakt voor rentestijgingen. De begroting is volgens het college tot en met 2028 sluitend, maar daarna ontstaat er een structureel tekort in het zogenoemde ‘ravijnjaar’. Dat wordt veroorzaakt door korting op het gemeentefonds en hogere bezuinigingsopdrachten voor de jeugdzorg.

Dat Groningen relatief veel schuld heeft, komt volgens het college door bewust beleid. De gemeente investeert naar eigen zeggen veel in maatschappelijke doelen en voert veel taken zelf uit, zaken waar BDO in haar jaarlijkse rapport weinig tot geen rekening mee houdt. Ook bezit de gemeente veel grond.

In tegenstelling tot de VVD stelt het college ook dat er geen sprake is van ‘financiële meevallers en boekhoudkundige trucjes’. Een speciaal verbeterplan om een hogere score in de benchmark te halen komt er dan ook niet. Volgens het college kan dat alleen door minder te investeren of bezittingen te verkopen. Dat zou direct gevolgen hebben voor investeringen in onder meer onderwijs, sport, energietransitie, bestaanszekerheid en gezondheid.