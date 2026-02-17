Gemeente zwijgt en weigert gesprek over opvang Boteringestraat: “Participatie is een lege huls”

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen weigert inhoudelijke vragen te beantwoorden van omwonenden van de Nieuwe Boteringestraat over de mogelijke komst van de dagopvang van het Leger des Heils. Ook een verzoek om in gesprek te gaan is afgewezen. De fractie van de Partij voor het Noorden reageert verontwaardigd en gaat de wethouder woensdag aan de tand voelen over dit onderwerp.

“De bewoners hebben eerder deze maand een hele trits vragen opgesteld”, vertelt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. Omdat de buurt de zaken juridisch wil laten vastleggen, hebben zij ervoor gekozen de vragen via een advocaat in te dienen. De gemeente reageert ook via een advocatenkantoor en stelt dat zij de vragen enkel als ‘zienswijze’ beschouwen. De inhoudelijke beantwoording volgt pas in het eindverslag van het participatietraject; voor het overige blijven de vragen onbeantwoord.

Het meest opmerkelijke vindt de fractie de harde afwijzing in de brief: de gemeente ziet geen aanleiding om met de bewoners in gesprek te gaan over de gevraagde beantwoording. Daarnaast weigert de gemeente te bevestigen dat zij bereid is verdere besluitvorming uit te stellen tot een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden, of dat zij überhaupt afziet van het gebruik van het pand aan de Boteringestraat.

Participatieverordening

Over de verhuizing van de dagopvang vanaf de Spilsluizen is al veel te doen geweest. De huidige locatie is te klein en het gebruik ervan vervalt dit jaar. Hoewel de gemeente de Boteringestraat als meest geschikte plek ziet, stapten omwonenden naar de rechter en spanden een kort geding aan. Zij vinden dat zij te laat en onvoldoende bij het proces zijn betrokken.

De voorzieningenrechter oordeelde vorige maand dat de gemeente inderdaad in strijd heeft gehandeld met de eigen participatieverordening. De rechter stelde dat de buurt geen reële kans heeft gekregen hun zorgen kenbaar te maken voordat er een definitief besluit werd genomen. Als gevolg daarvan mocht de gemeente tot dinsdag 17 februari, geen besluit nemen over de verhuizing.

“De deur wordt dichtgegooid”

Van der Laan spreekt er schande van: “Dat de gemeente vragen niet wil beantwoorden is discutabel, maar dat men überhaupt niet meer in gesprek wil, is, om het netjes te zeggen, niet fraai. Onze interpretatie is dat de gemeente het kort geding verloren heeft en nu dan maar de deur helemaal dichtgooit. Maar de gemeente heeft deze vragen gewoon te beantwoorden zodat alsnog een goed participatieproces doorlopen kan worden.”

Dat de bewoners een advocaat inschakelden, is volgens de Partij voor het Noorden een logische reactie. Van der Laan: “De gemeente laat zich altijd vertegenwoordigen door een leger aan juristen en beleidsambtenaren. Deze bewoners doen dat nu ook om de feiten juridisch vast te laten leggen. De vragen die de bewoners stellen, zijn allemaal vragen die direct verband houden met de opvang, geen irrelevante zijpaden. Daar wordt nu niet op gereageerd. Zo ga je niet met je inwoners om. Op dit dossier is participatie niet meer dan een lege huls.” Wel wil Van der Laan zich op dit punt extra verduidelijken: “In tegenstelling overigens tot op andere dossiers, want we zien ook onderwerpen waar ambtenaren zich letterlijk de benen uit het lijf rennen om het participatieproces zo goed mogelijk vorm te geven. Dat wil ik ook echt even zeggen.”

Democratisch onwenselijk

Ook de bewoners zelf laten in een brief aan de raad hun onvrede blijken: “Wij achten dit bestuurlijk en democratisch onwenselijk. Juist bij een besluit met aanzienlijke ruimtelijke en maatschappelijke impact mag worden verwacht dat inhoudelijke vragen zorgvuldig worden beantwoord.” Nu overleg wordt geweigerd, vragen zij de gemeenteraad om in te grijpen.

De Partij voor het Noorden heeft het onderwerp samen met Stadspartij 100% voor Groningen aangemeld voor het Politieke Vragenuur van woensdag. De partijen willen weten of dit de koers is die het college voor ogen heeft. “De vragen van de bewoners kunnen wij als fractie overnemen en indienen als technische of schriftelijke vragen om zo de antwoorden af te dwingen. Maar is dat nu de gewenste weg?”