Gemeente wil grip op hotels, want aantal kamers wat nodig is blijkt lager dan gedacht

Foto: Flonk Hotels

De gemeente Groningen wil de groei van hotels en andere overnachtingsplekken beter gaan sturen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de ruimte voor uitbreiding kleiner is dan eerder werd gedacht. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders nieuwe plannen voor hotels voortaan gefaseerd toelaten en beter volgen.

De gemeente heeft berekend hoeveel extra hotelkamers er tot en met 2034 nodig kunnen zijn. Dat zijn er naar verwachting tussen de 300 en 1100, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Dat is minder dan de 1.400 kamers waarmee in 2020 nog rekening werd gehouden. Volgens het college betekent dit dat nieuwe hotels niet onbeperkt kunnen worden toegevoegd. De gemeente wil vooral letten op kwaliteit en op een goede spreiding van het aanbod.

Het aantal overnachtingen in Groningen is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2008 is het aantal persoonsovernachtingen meer dan verdubbeld. In 2024 waren dat er ruim 600.000. De vraag naar overnachtingen groeit nog steeds. Toeristische overnachtingen nemen jaarlijks met ongeveer 6 procent toe. Zakelijke overnachtingen groeien met zo’n 2,5 procent per jaar.

In de gemeente Groningen zijn nu dertig hotels met samen ongeveer 1.700 kamers. Net buiten de gemeente staan nog vier hotels met ongeveer 350 kamers. De meeste groei vond plaats tussen 2013 en 2018. Daarna bleef het aantal hotelkamers ongeveer gelijk. Er zijn ook plannen voor nieuwe hotels. Voor 285 kamers zijn er al definitieve plannen. Voor ongeveer 400 kamers bestaan plannen die nog moeten worden goedgekeurd.

Sturen tegen ongebreidelde groei

Tot 2030 gaat de gemeente uit van voortzetting van de huidige groei. Daarna kunnen nieuwe stedelijke ontwikkelingen en investeringen vanuit Nij Begun, bijvoorbeeld in nieuwe gebieden zoals de Suikerzijde, zorgen voor extra bezoekers en meer vraag naar overnachtingsplekken. Tegelijk brengt die groei ook risico’s met zich mee, stelt het college. Volgens het gemeentebestuur zijn duidelijke regels daarom nodig, omdat er zonder sturen teveel aanbod kan ontstaan.

Ook ziet de gemeente nieuwe ontwikkelingen, zoals de vraag naar tijdelijke woonruimte voor internationale kenniswerkers. De gemeente blijft voorlopig het bestaande beleid voor short stay volgen, maar houdt wel een vinger aan de pols. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat als de gemeente geen mouw past aan ongebreidelde hotelgroei, de hoteleigenaren misschien gaan kiezen om hun kamers voor langere tijd (tot een jaar) gaan verhuren als ‘short-stay’ woningen voor expats en buitenlandse studenten.

Het college maakte vorige week al bekend dat het de congresmarkt in Stad wil aanzwengelen. Om daarbij aan te sluiten, wil het Stadhuis meer inzetten op zakelijke overnachtingen. Verder wil de gemeente samenwerken met omliggende gemeenten en onderzoeken of het omgevingsplan moet worden aangepast om meer grip te krijgen op nieuwe hotelplannen.