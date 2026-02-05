Gemeente veegt bezwaren PVV tegen islamitische school van tafel

Foto: CBS De Wegwijzer

De gemeente neemt afstand van de terminologie die de PVV heeft gebruikt in haar vragen over de komst van een islamitische school in de wijk Corpus den Hoorn.

Het college van B&W zegt zich in te zetten voor een inclusief en gelijkwaardig Groningen waar iedereen zich thuis kan voelen. De PVV stoorde zich aan het feit dat de gemeente geen veto had uitgesproken over de oprichting van de school. De fractie is bang dat in de school sprake is van indoctrinatie met anti-westerse denkbeelden. Ook vreest de PVV dat de school leidt tot een concentratie van islamitische inwoners in de wijk, met alle negatieve gevolgen voor autochtone Groningers.

De gemeente is daar niet bang voor. Het nieuwe schoolbestuur heeft richting de gemeente aangegeven het belang van verbinding en samenwerking te onderschrijven. Uit onderzoek van ruim een jaar geleden is bovendien gebleken dat segregatie in het onderwijs naar migratieachtergrond juist is gedaald. Verder hebben ouders in ons land vrijheid van schoolkeuze en mag iedereen onderwijs organiseren.

De gemeente is dan ook niet van plan om, zoals de PVV heeft gevraagd, extra streng toezicht te houden op de personeelswerving en financieringsstromen, om daarmee extremistische invloeden uit te sluiten.