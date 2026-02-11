Gemeente: overlast verkeer Ten Post bekend, maar verbetering in aantocht

Foto: Google Maps

De gemeente erkent het gevoel van onveiligheid in het verkeer bij veel bewoners van Ten Post. Dat antwoordt ze op vragen van de raadsfractie van het CDA.

Het college van B&W stelt al een tijd bezig te zijn om daar wat aan te doen. Er zijn onder meer gesprekken met de provincie, Dorpsbelangen Ten Post en ondernemers om de verkeersdrukte te beperken. Ze is er bijvoorbeeld een adviesroute voor zwaar verkeer opgesteld. Ook wordt binnenkort gesproken met boeren uit de omgeving over het toekomstig ontwerp van wegen.

De gemeente erkent dat de bewoners van de Nije Buurt in Ten Post overlast ervaren. Zij zijn gedupeerden van de gaswinning, want door de sloop en nieuwbouw van woningen rijdt er veel bouwverkeer. Wel vindt het laden en lossen plaats op tijden waarbij scholieren en bewoners zo min mogelijk overlast ervaren.

Het college stelt regelmatig contact te houden met bewoners en de verkeerscommissie van het dorp. Ze gaat ervan uit da het bouwverkeer na de zomer aanzienlijk afneemt, wanneer de versterking in de Nije Buurt tot een afronding komt.