Gemeente gaat niet op eigen houtje huldiging voor Jenning de Boo organiseren: “Wens sporter is leidend”

De gemeente zal niet op eigen houtje een huldiging organiseren voor langebaanschaatser Jenning de Boo, die op de Olympische Spelen in Milaan twee keer zilver pakte op de 500 en 1.000 meter. De gemeente vindt de stem van de sporter hierin doorslaggevend: “Uitgangspunt is wat de sporter zelf wil.”

Het organiseren van een publiek huldigingsmoment voor De Boo was een voorstel van D66, dat gesteund werd door de volledige oppositie (CDA, VVD, Partij voor het Noorden, PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en Student & Stad). Jim Lo-A-Njoe (D66): “Naar aanleiding van de geweldige prestaties op de Olympische Spelen vragen wij om een passende huldiging te organiseren. De hoop is dat we als raad hier vanavond samen voor de sport kunnen gaan staan.”

Structurele huldiging voor Olympiërs

Dat was niet het enige voorstel op tafel. Het CDA diende een motie in om ook bij toekomstige Olympische Spelen, waar Groningse sporters successen behalen, structureel een huldiging te organiseren. Jalt de Haan (CDA): “Jenning heeft twee prachtige zilveren medailles behaald. Een topprestatie die gevierd moet worden. In Milaan zagen we al een mooi feestje waarbij Jenning met de vlag van Groningen op het podium stond. Dat hoort hier ook in Groningen thuis. Zo’n huldiging wil je structureel na elke Olympische Spelen organiseren.”

“Zure reactie”

Peter Rebergen van de ChristenUnie toonde zich kritisch: “De prestatie van De Boo is geweldig. Maar we zien hier ook de verkiezingen aankomen. De media zijn vrolijk meegegaan met de voorstellen die nu gedaan worden, maar in het beleid van de gemeente is er toch al alle ruimte waarbij we de prestatie van sporters erkennen en waarderen?”

Lo-A-Njoe (D66): “De Olympische Spelen zijn nu bezig, er zijn nu, op dit moment, geen verkiezingen. De gemeente reikt inderdaad sportpenningen uit, maar wij zouden dat graag willen combineren met een publieke huldiging voor deze unieke prestaties.” De Haan (CDA) vulde aan: “Wat een zure reactie van de ChristenUnie. We maken ons al jaren sterk om topsport een zichtbare plek te geven in de openbare ruimte, zoals we eerder gepleit hebben voor het plaatsen van grote schermen op de Grote Markt. We willen dat het een feest is voor de hele stad, niet dat het ergens apart wordt georganiseerd in bijvoorbeeld Kardinge.”

Jenning de Boo

Jenning de Boo werd geboren in Groningen en groeide op in de wijk Hoornse Meer. Hij begon zijn carrière in het shorttrack, maar stapte drie jaar geleden over naar het langebaanschaatsen. Hij heeft zich gespecialiseerd op de 500 en 1.000 meter. Dit seizoen leidde dat tijdens de World Cups tot fraaie duels met Damian Żurek, Yevgeniy Koshkin en Jordan Stolz.



Tijdens het OKT in december plaatste hij zich voor beide afstanden. Op de Olympische Spelen in Milaan reed hij zowel op de 500 als de 1.000 meter tegen de Amerikaan Jordan Stolz. Beide keren was Stolz sterker, maar de verschillen waren nipt en leverden De Boo twee zilveren medailles op. In maart komt De Boo nog in actie op het WK Sprint, dat in Heerenveen wordt gehouden.

Vergelijkingen

Irene Huitema (PvdA) vroeg zich af of er voor de huldiging van FC Groningen in 2014 ook een motie nodig was. De Haan herinnerde zich andere grote momenten: “Ik sprak eerder vandaag met mevrouw Jacobs-Setz van de VVD. Zij herinnerde zich de huldiging van Marianne Timmer na haar goud in Turijn, waarbij zij op de 1.000 meter de favorieten Cindy Klassen en Anni Friesinger met minimaal verschil versloeg. Toen FC de Beker won, reden ze in een open bus door de stad. Dat was vet. De laatste promotie werd in het stadion gevierd, en dat viel tegen.”

Rebergen (CU) hield voet bij stuk: “In het beleid staat al dat sporters die een bijzondere prestatie leveren, gehuldigd worden. Hebben de indienende partijen dat gemist?” De Haan: “Het is jammer dat de ChristenUnie niet de tijd heeft genomen om de motie te lezen. Dit gaat over een ander type huldiging. Meneer Rebergen verwijst naar de sportpenning, maar die heeft Jenning al.”

“Wat Jenning heeft laten zien is ongelofelijk knap”

Wethouder Inge Jongman (Sport) toonde veel bewondering voor de schaatser: “Sport is emotie. Jenning is regerend wereldkampioen en won nu twee keer zilver. Het is ongelofelijk knap wat hij heeft laten zien. Samen met de burgemeester heb ik hem vorige week al een persoonlijk bericht gestuurd.”

Toch ontraadde ze beide moties. “We zijn trots op al onze topsporters en talenten. We geven hen al jaarlijks een podium tijdens het Sportgala. Bij een eerdere prestatie hebben we hem opgezocht in Thialf om hem daar de sportpenning uit te reiken. De tweede penning heeft hij van ons ontvangen op de ijsbaan van Kardinge. Als u er bij was geweest, dan had u kunnen zien dat hij te midden van allemaal kinderen, die met grote ogen naar hem opkeken, in het zonnetje werd gezet. Het was een fantastische huldiging. Wij gaan er bij onze huldiging van uit wat een sporter graag wil. In dit geval gaan we dan Jenning ook de huldiging geven die hij verdient. Dus zonder het enthousiasme dat hier in de raadszaal te horen is onderuit te halen: we hebben beleid op dit moment. En met Jenning en zijn sportmanagement is er contact wat hij graag wil. Daarom ontraad ik beide moties.”

Retorische vraag

Rik Heiner van de VVD vraagt verduidelijking: “Stel dat Jenning dit debat volgt, of dat het hem ter ore komt, en hij stuurt een appje naar de wethouder dat hij een huldiging op de Grote Markt wil. Dan komt die huldiging er dus?” Jongman: “Dit zijn retorische vragen. Het is ‘als, als’. Maar daar kan ik niets mee. Wij gaan ons best doen om er een feest van maken.”

De Haan is teleurgesteld: “Dit is precies waar het op spaak loopt. De wethouder zegt ‘als u er bij was geweest’. Maar de viering in Kardinge was besloten. En het uitreiken van een prijs in Thialf in Heerenveen is heel wat anders dan een feest organiseren op de Grote Markt.” Jongman: “We hebben eerder de sporters van De Brug gehad die we in het zonnetje hebben gezet. We hebben ook de roeiers van Gyas voor hun prestaties gehuldigd. We geven die huldiging die de sporter graag wil. Dat willen we goed organiseren.”

Beide moties werden uiteindelijk verworpen met 18 stemmen voor en 23 tegen.