Gemeente gaat horeca helpen in strijd tegen ‘wurgcontracten’ bierbrouwers

Foto via Pixabay

De gemeente Groningen gaat onderzoeken hoe zij horecaondernemers kan ondersteunen die vastzitten aan knellende contracten met bierbrouwers. Een motie van Student & Stad, die pleit voor juridische hulp en een landelijke lobby tegen deze ‘wurgcontracten’, werd woensdagavond door een ruime meerderheid aangenomen.

“Horecaondernemers in de gemeente komen regelmatig klem te zitten door de hoge huren en de dwingende voorwaarden waar zij mee te maken krijgen”, betoogde Olivier van Schagen van Student & Stad tijdens de behandeling van de Nachtvisie. Grote Nederlandse brouwerijen zijn in veel gevallen eigenaar van de horecapanden, waardoor zij zware eisen kunnen stellen aan de bedrijfsvoering.

Student & Stad wil dat de gemeente, samen met partijen als de Nachtraad, verkent welke juridische ondersteuning zij kan bieden. Daarnaast moet er een vuist worden gemaakt richting het Rijk. Door samen met andere grote gemeenten te lobbyen, hoopt de partij op een betere rechtspositie voor de individuele kroegbaas ten opzichte van de machtige bierbrouwerijen.

“Ondernemertje pesten”

Niet de hele raad was enthousiast. Ietje Jacobs-Setz (VVD) reageerde kritisch: “De contracten, daar kun je van alles van vinden. Maar moeten wij als gemeente nu gaan bemiddelen tussen twee private partijen?” Van Schagen ziet dat anders: “Verhuurders van woningen die de fout in gaan pakken we ook aan via een steunpunt. Wij staan hier voor alle ondernemers; het beleid van brouwerijen mag niet ten koste gaan van de kleine ondernemer.”

De PVV trok nog harder van leer en noemde de motie “ondernemertje pesten”. Raadslid Kelly Blauw: “Wij spreken met veel ondernemers, ook in de horeca. Dit is gewoon een socialistische motie.” Van Schagen reageerde verbouwereerd: “Dit is juist ondernemertje hélpen. Door deze motie aan te nemen, steunen we de horeca. Dat is toch juist belangrijk?”

Eenheidsworst

Vanuit andere hoeken klonken daarentegen positieve geluiden. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen, die de motie mede indiende, waarschuwde voor de verschraling: “Er is op dit gebied sprake van een eenheidsworst. Als ondernemer is het onder deze druk bijna niet te doen om winstgevend te zijn.” Ook Sophie Middelhuis (GroenLinks) sloot zich daarbij aan: “De huidige situatie rond de wurgcontracten komt de diversiteit in de nacht niet ten goede.”

Oordeel

Wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) erkende de problematiek. “De zorgen over de invloed van bierbrouwerijen herkennen wij. Wij kunnen dit punt meenemen in het uitvoeringsprogramma van de Nachtvisie 2026-2030.” De gemeente gaat onderzoeken hoe de juridische steun vorm kan krijgen en komt daar op een later moment op terug bij de raad.

De motie werd uiteindelijk met 34 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.