Gemeente gaat AI ‘mensgericht’ inzetten

De gemeente Groningen heeft in een document vastgelegd hoe ze kunstmatige intelligentie gaat inzetten voor maatschappelijke vraagstukken.

Het traject hiervoor is begeleid door het Groningse AI consultancybureau DataNorth. Het bureau heeft alle gemeentelijke directies op één lijn weten te krijgen en is nu ook aangesteld om de praktische uitrol te verzorgen. Het beleid moet ervoor zorgen dat technologie dienstbaar blijft aan de inwoners en dat privacy en ethiek voorop staan.

Aanleiding voor de samenwerking was de snelle opkomst van AI. De gemeente worstelde met de vraag: “Waar moeten we beginnen?” en “Wat zijn de regels?” DataNorth ging met die vragen aan de slag, onder meer bij vijftien verschillende directies binnen de gemeente.

Nu het document er ligt, gaat het consultancybureau de theorie vertalen naar werkbare processen op de werkvloer. Verder kan de gemeente zelf aan de slag met nieuwe AI initiatieven en met het opzetten van concrete experimenten om de dienstverlening te verbeteren.