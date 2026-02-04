Gasvoorraad slinkt: “Overheid moet noodvoorraad in Groningenveld overwegen”

De gasvoorraad in Nederland is door de koude weken fors geslonken naar 23,5 procent op woensdag. Hoewel er geen reden is voor paniek, pleit gasexpert René Peters (TNO) bij EenVandaag voor het aanleggen van een strategische noodvoorraad die aangesproken kan worden in tijden van crises. Een rol die het Groningenveld zou kunnen vervullen als goedkoopste optie.

Vanwege de aanhoudende kou en een lage opbrengst van zon en wind, neemt de Nederlandse gasvoorraad momenteel met ongeveer 0,6 procent per dag af. Omdat de bergingen afgelopen zomer vanwege de hoge gasprijzen slechts voor 74 procent werden gevuld, heeft Nederland op dit moment de een na laagste gasvoorraden van de hele Europese Unie.

Afhankelijkheid

Hoewel Nederland via LNG-schepen uit Amerika en Qatar en het Europese netwerk voldoende gas ontvangt, baren de geopolitieke ontwikkelingen experts zorgen. “We zien de situatie in rap tempo veranderen”, zegt Peters bij EenVandaag. “We zijn nu erg afhankelijk van de import van vloeibaar gas (LNG). Als de levering uit Amerika stokt of de situatie in het Midden-Oosten escaleert, kan er een fysiek tekort ontstaan.”

Groningenveld

Om voorbereid te zijn op extreme scenario’s, zoals oorlog of totale blokkades, vindt Peters dat er nagedacht moet worden. “De overheid moet serieus overwegen om een noodvoorraad aan te leggen. De goedkoopste manier daarvoor is het Groningenveld; de faciliteiten en de putten zijn er namelijk nog.”

De expert benadrukt dat dit iets wezenlijk anders is dan de reguliere winning waar de regio jarenlang onder heeft geleden. “Ik pleit er absoluut niet voor om het veld weer te laten produceren. Het gaat puur om een strategische reserve voor situaties waarin ziekenhuizen dreigen stil te vallen of we de voeten niet meer warm kunnen houden. In deze turbulente tijden moet je nadenken over hoe je het systeem robuuster maakt.”

Huidige bergingen

Op dit moment is Nederland voor de wintermaanden afhankelijk van ondergrondse bergingen in onder andere Norg, Grijpskerk en Zuidwending. Deze ‘seizoensvoorraden’ zijn bedoeld om de vraag in de winter op te vangen, maar zijn niet ontworpen als strategische reserve voor langdurige internationale crises.