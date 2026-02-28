Futsal Groningen plaatst zich na strafschoppen voor halve finale bekertoernooi: “Door het oog van de naald”

Archieffoto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen heeft zich vrijdagavond na strafschoppen geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. In Gorinchem eindigde het duel tegen ZVG/Cagemax in de reguliere speeltijd in 4-4, nadat de Groningers eerst op een 4-1 achterstand waren gezet.

Futsal Groningen begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam via Yska Last al vroeg op een 1-0 voorsprong. “Wat volgde was een strijdlustige eerste helft met een hoge intensiteit, waarbij beide ploegen een rode kaart incasseerden”, schrijft Futsal Groningen. “Bij rust stond er een 1-1 stand op het scorebord.”

In de tweede helft dreigde het mis te gaan voor de Groningers. “Het duel leek uit onze handen te glippen. ZVG wist de 2-1 te scoren, waarna ook de 3-1 en 4-1 vielen. Met nog enkele minuten op de klok leek de bekerdroom uiteen te spatten.”

Alles of niets

In de laatste drie minuten begon echter een wonderbaarlijke wederopstanding. “Eerst scoorde Max Snijders de 4-2, waarna Yska Last de aansluitingstreffer (4-3) voor zijn rekening nam. In de laatste seconden werd de druk maximaal opgevoerd; de doelman ging mee naar voren in een ‘alles-of-niets’-poging. Op aangeven van Last was het doelman Frank Woldring die, net als vorige week, het doel wist te vinden: 4-4.”

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Yska Last, Martijn Delger, captain Musteba Albadawi en Yoshua St. Juste faalden niet. Doelman Woldring stopte een penalty en uiteindelijk was het Yadi Da Costa die de beslissende strafschop binnenschoot. “We zijn door het oog van de naald gekropen.”