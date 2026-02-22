Forward wint dankzij vroege treffer van Rolder Boys

Forward-Rolder Boys (Foto Martijn Minnema)

“Forward wint van de bovenste en verliest van de onderste ploegen”, aldus Forward legende Harry voorafgaand aan Forward-Rolder Boys. Hij kreeg gelijk, nummer drie Rolder Boys verloor met 1-0 bij nummer 9 Forward.

Een zege waar niks op af viel te dingen, Rolder Boys had een off day en wist eigenlijk geen enkele uitgespeelde kans te creëren. Dat was uiteraard ook de verdienste van Forward wat verdedigend weinig fout deed en veel strijd in de wedstrijd gooide.

Bij Forward was de eerste kans direct een doelpunt. Al in de eerste minuut ramde Marnix Metus via de onderkant lat de 1-0 binnen. In de eerste helft had Rolder Boys de bal en beperkte Forward zich vooral tot enkele uitvallen. Gevaar leverde het voor beide doelen niet op.

Dat was na rust anders, na tien minuten raakte Forward de lat, op het uur liet Teun Suyver een grote kans liggen. Nadat ie alles goed deed en zo een mooie kans creëerde poeierde hij de bal over. Forward liet na rust een flinke handvol kansen liggen en hield Rolder Boys daarmee in leven. Maar de Drenten hadden geen beste dag en wisten vrijwel geen gevaar te stichten.

Uiteindelijk bleek de treffer in de eerste minuut de winnende te zijn geweest.

Voor Forward drie dure punten want het gat met de directe degradatieplaats was maar twee punten. Dat gat is nu, met een wedstrijd minder, vijf punten. Toch moet Forward nog aan de bak want het staat in 2H nog steeds dicht op elkaar.

* In 5F won koploper Groen Geel het restant tegen nummer twee Farmsum met 3-0. Groen Geel is koploper, maar heeft wel drie wedstrijden meer dan Farmsum (8 punten voorsprong) en zelfs vier meer gespeeld dan Bellingwolde (9 punten voorsprong) en FVV (11 punten voorsprong). Feit is wel dat Groen Geel de punten al heeft, de rest moet ze eerst nog maar zien te pakken.