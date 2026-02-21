Forse schade bij verkeersongeluk tussen twee trekkers bij Ten Post

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de N865 bij Ten Post zijn zaterdagochtend de bestuurders van twee trekkers met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde in de loop van de ochtend op de weg tussen Wittewierum en Ten Post. De bestuurders dachten elkaar te kunnen passeren, maar de weg bleek daarvoor te smal. Een aanrijding was het gevolg.

Beide voertuigen waren uitgerust met een installatie om het land mee te bemesten. Bovendien trok één van de trekkers een aanhangwagen met daarop een bestelbusje. Zowel de bemestingsinstallaties als het busje raakten bij de botsing beschadigd.

Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd volledig afgesloten voor het overige verkeer. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht. Ondanks de materiële schade raakte niemand bij het incident gewond.