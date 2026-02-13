Fors ongeluk zorgt voor ravage op Friesestraatweg

Foto: Robert van der Veen (112 Groningen)

Op de Friesestraatweg (N355) vond vrijdagmiddag, vlak voor Aduard, een fors verkeersongeluk plaats tussen drie voertuigen.

Volgens aanwezigen lijkt het te gaan om een frontale botsing tussen twee personenauto’s en nog een derde voertuig.

De hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer werd ingezet om één bestuurder uit een voertuig te bevrijden. Ambulancepersoneel verleende medische zorg aan verschillende betrokkenen. Naar verluidt zouden drie inzittenden van de voertuigen gewond zijn geraakt.

De exacte toedracht van het ongeluk is nog niet bevestigd. De weg werd tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek door de politie.