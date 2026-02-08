FIXbrigade start crowdfundingsactie voor warmtegordijnen: “Groningse gezinnen uit de kou halen”

Geen enkele inwoner in de kou. Dat is het ambitieuze doel van de FIXbrigade Groningen. De brigade is een crowdfundingsactie gestart om kwetsbare huishoudens te voorzien van tochtwerende warmtegordijnen.

De gordijnen zijn bedoeld voor inwoners die in koude en vochtige huizen wonen. “In Groningen leven 12.000 huishoudens in energiearmoede”, vertelt Els Struiving. “Dit betekent dat zij simpelweg te weinig geld hebben om de energierekening te betalen. Dat raakt mensen hard: het zorgt voor gezondheidsklachten, slaapproblemen en constante stress. Met name kinderen lijden hieronder; zij slapen in koude kamers en raken door de omstandigheden thuis al op jonge leeftijd op achterstand.”

Samenwerking in de stad

De actie is een breed gedragen initiatief. Er wordt samengewerkt met Birza Project Stoffering, Maakatelier Textielhub Groningen en stoffeeratelier De Artilux in Selwerd. Samen met leermeesters en studenten van het Alfa-college gaat de brigade de wijken in. “We isoleren de huizen met simpele middelen zoals tochtstrips, isolatiefolie en het dichten van kieren. Nu voegen we daar de warmtegordijnen aan toe. Alle werkzaamheden, van het inmeten tot het ophangen, zijn voor de bewoners volledig gratis.”

Direct resultaat

De afgelopen periode zijn er al vijftig huishoudens geholpen, maar volgens de FIXbrigade is de nood nog veel groter. “De gordijnen maken een kamer direct warmer en besparen energie. Elke donatie betekent dat we weer een gezin uit de kou kunnen helpen. Samen maken we Groningen warmer, letterlijk en figuurlijk.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie en hoe je kunt bijdragen vind je op deze website.