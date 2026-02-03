Filmfestival IFFR woensdag van start in Forum Groningen

© IFFR 2020 Opening

In Forum Groningen gaat woensdag de 29ste editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam, IFFR, van start. Tot en met komende zondag staan er een groot aantal films geprogrammeerd. Op de vooravond komt filmprogrammeur Henk Klein Wassink nog met een laatste tip.

Wassink adviseert filmliefhebbers om zaterdagavond vrij te houden voor de film Sirât: “Sergi Lopez speelt Luis, een vader die naar de Marokkaanse woestijn trekt om zijn vermiste dochter te zoeken. Hij ontmoet een groep non-conformistische ravers die trancefeesten afstruinen. Het is een verpletterende woestijnrave-roadmovie met een hypnotiserende techno-soundtrack. Compromisloos en soms schokkend, in Cannes bekroond met de Juryprijs. Een volstrekt unieke fysieke ervaring.”

Openingsfilm

De Groningse satellieteditie opent woensdag met Father Mother Sister Brother van de iconische Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch. Deze met een Gouden Leeuw bekroonde ‘anti-actie’-komedie verkent de ongemakkelijke interacties tussen ouders en hun volwassen kinderen. De film beschikt over een indrukwekkende sterrencast met onder anderen Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett en Charlotte Rampling.

Van geschiedenis tot Virtual Reality

Naast de openingsfilm staan titels als No Other Choice, The Secret Agent en The History of Sound op het programma. Ook is er dit jaar ruimte voor vernieuwing met de wereldpremière van de virtual reality-film After the Game. De titel verwijst naar ‘The Game’, de term die veel vluchtelingen gebruiken voor hun reis naar West-Europa via de Balkanroute. In deze VR-ervaring worden kijkers meegenomen naar schuilplaatsen langs de buitengrenzen van Europa.

Het IFFR in Groningen biedt een dwarsdoorsnede van ongeveer honderd films uit het hoofdfestival in Rotterdam. Het IFFR bestaat al sinds 1972 en is het grootste filmfestival van Nederland. Het staat internationaal bekend om de vele premières en de focus op onafhankelijke kwaliteitsfilm.

