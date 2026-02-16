Fietser naar ziekenhuis na forse botsing op Schuitendiep

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Nieuwe Sint Jansstraat en het Schuitendiep kwamen maandagmiddag auto en een fietser in botsing. De aanrijding was dermate fors dat de fietser per ambulance naar een ziekenhuis moest.

Omstanders schoten de fietser te hulp na de botsing, in afwachting van de hulpdiensten. De precieze toedracht van het ongeluk is niet bekend, maar vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak.

De weg werd enige tijd afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Dat zorgde voor flinke verkeersdrukte rond de plek van het ongeluk.