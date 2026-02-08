Fietser gewond bij verkeersongeluk op Bedumerweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bedumerweg is zondagmiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto en klapte daarbij tegen de voorruit.

Het ongeluk vond plaats rond 14.00 uur. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl wilde een automobilist vanaf de Bedumerweg via de Poortstraat de de straat inrijden die parallel loopt aan de Bedumerweg. “Naar alle waarschijnlijkheid heeft de automobilist bij deze manoeuvre de fietser over het hoofd gezien”, aldus Wind.

Door de klap raakte de fiets beschadigd en ontstond er een ster in de voorruit van de auto. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd, waarna de fietser ter plaatse aan diens verwondingen behandeld kon worden.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.