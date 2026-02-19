Festival Grasnapolsky maakt twaalf namen bekend

Foto: Paul Blom

De organisatie van het festival Grasnapolsky heeft twaalf namen bekendgemaakt voor de editie van komend voorjaar.

Het festival vindt plaats in het Hemelvaartweekend, van 14 t/m 16 mei. Grasnapolsky heeft een nieuwe locatie gevonden: EMG en de Zakkenloods, aan de noordzijde van het Eemskanaal. De line-up bestaat uit een mix van lokale, opkomende en bekende artiesten: van hiphop tot electropop en van punk naar alternative soul of rave.

De organisatie heeft in totaal twaalf namen bekendgemaakt: Alexander Moto, Dear Omen, Eva van Manen, Gespuys, Halfpastseven, Kaboutertje Putlucht, Maha, Maya Maria, Rens & Jaïr, the Etters, XXJulia en Yong Yello.