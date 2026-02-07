FC Groningen: “Wedstrijd zondag niet in gevaar na gesprongen leiding”

Foto: 112Groningen.nl

De thuiswedstrijd van FC Groningen tegen koploper PSV komt zondag niet in gevaar. Dat laat de club zaterdag weten, nadat een gesprongen leiding vrijdagavond voor een flinke wateroverlast zorgde bij de Euroborg.

Bij de ingangen twee en drie van het stadion ontstond vrijdag aan het begin van de avond een heus waterballet. Door een defect stroomde het water in grote hoeveelheden naar beneden, waarna de brandweer ter plaatse moest komen. Brandweerlieden wisten de toevoer naar de bewuste leiding af te sluiten, waardoor de overlast kon worden gestopt.

Vorstschade

De oorzaak van het lek is vorstschade aan een leiding van de sprinklerinstallatie. Dit brandblussysteem, dat normaal gesproken automatisch in werking treedt bij hitte, was door de kou beschadigd geraakt.

Op foto’s van een nieuwsfotograaf was te zien dat het water met flinke hoeveelheden naar beneden kwam. Toch zegt FC Groningen dat dit geen gevolgen heeft voor de wedstrijd van zondag. De wedstrijd in de Euroborg tegen PSV begint zondag om 16.45 uur.