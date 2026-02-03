FC Groningen verlengt contract met spits Nils Eggens (20) en verhuurt hem direct aan De Graafschap

Foto via FC Groningen

Nils Eggens heeft een nieuwe meerjarige overeenkomst getekend in Euroborg. De 20-jarige spits staat nu tot medio 2029 onder contract bij FC Groningen. De club verhuurt Eggens meteen voor de rest van dit voetbalseizoen aan De Graafschap.

Eggens (2005, Finsterwolde) doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen. Hij speelde tot nu toe vijf wedstrijden in de eerste selectie van FC Groningen, waarvan drie in de Eredivisie, en gaf daarin één assist. In de Onder-21 speelde Eggens de afgelopen najaarscompetitie dertien duels, waarin hij elf keer scoorde.

Zijn scorend vermogen wekte de belangstelling van andere clubs, aldus FC Groningen. De club is dan ook zeer tevreden met de contractverlenging van Eggens, maar verhuurt de spits meteen voor de rest van het seizoen aan De Graafschap, ‘in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling’: “Met de verhuur aan de huidige nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie krijgt Eggens de mogelijkheid zich op een hoger niveau verder te ontwikkelen.”

De Graafschap laat weten blij te zijn met de komst van Eggens, aldus technisch manager Berry Powel: “We waren op zoek naar een echte spits om de selectie te versterken. Ons oog viel toen al snel op Nils, die in de Onder-21competitie heeft laten zien een goede spits te zijn. Nils heeft een goed loopvermogen en is heel doelgericht.”