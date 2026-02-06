Schorsingen en blessures voor FC Groningen tegen koploper PSV

Het was vrijdagochtend ijzig koud op sportpark Corpus den Hoorn, waar FC Groningen de laatste training afwerkte in aanloop naar het thuisduel met PSV. Veel spelers droegen warme mutsen en handschoenen, maar trainer Dick Lukkien en aanvaller Thom van Bergen verschenen gewoon in korte broek.

FC Groningen bereidt zich voor op een lastige wedstrijd. De ploeg verloor de afgelopen twee competitiewedstrijden en staat momenteel achtste op de ranglijst. Tegenstander PSV verkeert juist in topvorm. De Eindhovenaren zijn koploper en wonnen vorig weekend nog met 3-0 van Feyenoord. Ook doordeweeks in de beker maakte PSV indruk door sc Heerenveen ruim te verslaan.

Lukkien verwacht dan ook een zware opgave. “Ik vind ze indrukwekkend goed. Moeilijk om te bespelen, heel veel kwaliteit. Veerman en Schouten vind ik buitengewoon goed. Perisic, Saibari, Wanner en Til. Ze hebben gewoon een hartstikke mooie ploeg”, aldus Lukkien

Blessures en schorsingen

FC Groningen kan zondag niet beschikken over een complete selectie. Door blessures ontbreken onder anderen Mats Seuntjens en Jismerai Dillema. Daarnaast zijn er schorsingen voor Dies Janse en Marvin Peersman. Dat zorgt voor een flinke puzzel bij Lukkien, vooral in de verdediging.

De trainer wil nog niet prijsgeven hoe hij zijn probleem in de verdediging gaat oplossen, maar ziet ook kansen voor jonge spelers. “De wisselmogelijkheden op de bank zullen voornamelijk jonge jongens zijn. Dat geeft ook weer kansen. Elvis van der Laan ontwikkelt zich, Bouland is er al langere tijd bij en Robin Kelder. Dat zullen onze wisselmogelijkheden zijn”, zegt Lukkien.

De wedstrijd FC Groningen – PSV wordt zondagmiddag gespeeld en begint om 16.45 uur.