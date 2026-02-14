FC Groningen lijdt tegen FC Utrecht vierde nederlaag op rij

FC Groningen heeft voor de vierde keer op rij een wedstrijd verloren. In de eigen Euroborg leek een resultaat tegen FC Utrecht lang tot de mogelijkheden te behoren, maar in de blessuretijd ging het mis voor de thuisploeg: 1-2.

Dick Lukkien koos voor een basiself zonder grote verrassingen. Voorin kregen Thom van Bergen en Younes Taha het vertrouwen, terwijl op het middenveld Stije Resink en Tygo Land aan de aftrap verschenen. Achterin keerden Dies Janse en Marvin Peersman terug van een schorsing.

In een tamme eerste helft kwam de FC nauwelijks tot mogelijkheden. Die waren er wel voor de bezoekers uit de Domstad. De piepjonge Oekraïense spits Artem Stepanov was twee keer dicht bij zijn eerste treffer op de Nederlandse velden. Halverwege de eerst helft kreeg hij een voorzet van rechts niet onder controle en ging de kans om van dichtbij af te werken voorbij. Op slag van rust schoot hij een rebound na een schot van Utrecht-aanvaller Yoann Cathline van dichtbij op de vuisten van Etienne Vaessen.

Tweede helft

Lukkien greep in de rust in door Marco Rente te vervangen met Tyrique Mercera, die vorige week tegen PSV (2-1 verlies) nog in de basis stond bij afwezigheid van de twee geschorsten. De wissel betaalde zich zeven minuten na rust uit toen na goed voorbereidend werk van Van Bergen via een lage voorzet van Mercera de bal bij Taha belandde. De middenvelder annex aanvaller van de FC nam de bal aan en krulde de bal laag in de korte hoek.

Ondanks de voorsprong kreeg Groningen het niet voor elkaar om door te drukken en de wedstrijd te beslissen. Vaessen trad tot driemaal toe goed op door elke keer zijn doel te verkleinen en verschillende Utrecht-aanvallers de mogelijkheid op een kans te ontnemen.

Tien minuten voor tijd was de goalie niet in staat zijn doel schoon te houden toen Gjivay Zechiël met een splijtende pass de Groningen-verdediging opende en teamgenoot Dani de Wit vond. De aanvallende middenvelder van Utrecht nam de bal aan op de borst, kapte Peersman uit en werkte uitstekend af.

In de slotfase ging Groningen voor de eerste thuiszege van het nieuwe jaar. Het kreeg via onder anderen Jorg Schreuders wel mogelijkheden maar kreeg in de blessuretijd de deksel op de neus toen invaller Jesper Karlsson de drie punten veiligstelde voor Utrecht.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (85’ Wouter Prins); Stije Resink, Tygo Land (85’ Travis Hernes); David van der Werff (79’ Oskar Zawada), Younes Taha, Jorg Schreuders; Thom van Bergen (85’ Ryan Metu)

Opstelling FC Utrecht: Vasilios Barkas; Niklas Vesterlund, Mike van der Hoorn, Matisse Didden, Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda (85’ Oualid Agougil), Gjivai Zechiël, Dani de Wit; Angel Alarcon (62’ Miguel Rodriguez), Artem Stepanov (73’ David Min), Yoann Cathline (73’ Jesper Karlsson)