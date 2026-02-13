FC Groningen krijgt met FC Utrecht oude bekende Ron Jans op bezoek

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Ron Jans* als FC Twente trainer

FC Groningen speelt zaterdagavond thuis tegen FC Utrecht en ontmoet een oude bekende. De trainer Ron Jans, was speler en later ook trainer bij FC Groningen.

FC Groningen verloor drie keer op rij, maar staat desondanks nog achtste in de eredivisie. Utrecht staat met vier punten minder op de tiende plek. Met het oog op de play-off plekken voor Europees voetbal is het daarom een belangrijk duel.

Tegen koploper PSV speelde Groningen vorige week een goede wedstrijd, maar de punten gingen toch mee naar Eindhoven. Trainer Dick Lukkien wil het prima spel herhalen, maar dan uiteraard de punten in eigen huis houden. FC Utrecht doorbrak een slechte reeks door woensdag in Nijmegen met 3-1 te winnen van NEC.

Bij FC Groningen keren Dies Janse en Marvin Peersman na een schorsing terug in de selectie. Tika de Jonge en Mats Seuntjens ontbreken wegens blessures.

De wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht in de Euroborg begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.