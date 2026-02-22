FC Groningen in Enschede voor vijfde keer op rij onderuit

FC Groningen heeft voor de vijfde keer op rij verloren. Op bezoek bij FC Twente kon de nu al een maand durende verliesreeks ondanks een voorsprong niet worden voorkomen (2-1).

FC Groningen verloor de laatste vier wedstrijden en wist sinds de winterstop alleen de uitwedstrijd bij sc Heerenveen in winst om te zetten.

Bij de Trots van het Noorden begon Marco Rente op de bank. Hij werd gepasseerd ten faveure van Tyrique Mercera. Ook Dies Janse startte niet, hij werd niet fit genoeg bevonden om de wedstrijd vanaf het begin mee te maken. Dat had te maken met ziekte en hij werd in het centrum van de verdediging vervangen door Marvin Peersman. Zodoende verscheen linksback Wouter Prins aan de aftrap.

Voor Younes Taha was het onderonsje in Enschede een bijzondere gelegenheid. De middenvelder annex aanvaller wordt dit seizoen door FC Groningen gehuurd van FC Twente.

De gastheren waren in het eerste bedrijf veelal de bovenliggende partij. Trainer John van den Brom leek zijn huiswerk goed te hebben gedaan en zijn ploeg minimaliseerde voor een groot gedeelte de ruimtes die de bezoekers uit Groningen kregen. Wanneer de FC wel ruimtes kreeg verviel het meer dan eens in de welbekende slordigheden.

Tien minuten voor rust kwam Groningen echter op voorsprong nadat David van der Werff een goede mogelijkheid om te scoren geblokt zag worden en een hoekschop verdiende. De korte variant stelde Taha in staat om de bal panklaar op het hoofd van Peersman te leggen. De 35-jarige verdediger maakte zijn tweede doelpunt in de eredivisie nadat hij eerder dit seizoen al trefzeker was in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Lang kon Groningen niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten later verkeek doelman Etienne Vaessen zich op een lange bal van achteruit. Prins kon Daan Rots niet meer stoppen en de aanvaller tikte de bal langs de ver uit zijn doel gekomen Vaessen in het lege doel.

Tweede helft

Vlak na rust zorgde een nieuwe verdedigingsfout voor een nieuwe Twentse treffer. Deze keer was de zwakke balbehandeling van Peersman de aanleiding. Kristian Hlynsson pakte het cadeautje uit en liet Vaessen kansloos.

Twente leek Groningen over de rand het ravijn in te willen duwen en zette hoog druk. Hetgeen naast de nodige ruimte voor de FC ook een aantal keer balverlies opleverde. De keren dat Groningen eruit kon komen werd er meer dan eens de verkeerde keuze gemaakt. Na een voorzet van Taha kreeg Jorg Schreuders de mogelijkheid om bij de tweede paal af te werken, maar zijn inzet ging over het doel.

Met een driedubbele wissel probeerde Lukkien een gelijkmaker te forceren, maar Twente had de zaakjes voor een groot gedeelte van de tweede helft uitstekend op orde. Thom van Bergen stond buitenspel toen hij een voorzet van rechts goed naar de grond kopte en Twente-doelman Lars Unnerstall tot een goede reflex werd gedwongen. De rebound van Mercera werd ook gekeerd, maar de vlag van de grensrechter was op dat moment al gehesen.

Een redding van Vaessen op een inzet van verdediger Mats Rots hield Groningen in de slotfase in de wedstrijd. Even later kopte Van Bergen de bal met de achterkant van zijn hoofd in de handen van Unnerstall. Het slotoffensief van de Noorderlingen mocht niet baten en een vijfde nederlaag op rij kon niet worden voorkomen. Ook niet toen Van Bergen in de blessuretijd op de rand van de zestien de bal voorlangs het doel schoot.

Opstelling FC Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Stav Lemkin, Ruud Nijstad, Mats Rots; Ramiz Zerrouki (76’ Mathias Kjølø), Thomas van den Belt (86’ Arno Verschueren), Kristian Hlynsson (86’ Max Bruns); Daan Rots (90’ Daouda Weidmann), Sam Lammers, Sondre Ørjasæter (76’ Marko Pjaca)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera (83’ Oskar Zawada), Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman, Wouter Prins (66’ Dies Janse); Stije Resink, Tygo Land (66’ Brynjólfur Willumsson); David van der Werff (66’ Travis Hernes), Younes Taha, Jorg Schreuders (83’ Sven Bouland); Thom van Bergen