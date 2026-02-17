Fatbikes, van 50 naar 30 en parkeren: Wat vind jij van het verkeer in de stad? | OOG Panel

Het nieuwe kabinet staat in de startblokken om te beginnen en is van plan de regelgeving rondom fatbikes aan te scherpen. Zo zou er een helmplicht komen voor gebruikers onder de 18 jaar en kunnen gemeenten fatbikevrije zones creëren.

