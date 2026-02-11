Extra miljoenen van Rijk beëndigen discussie over betaling meerkosten Ring Zuid

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Het Rijk legt nog eens 5,3 miljoen euro extra bij voor de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten. Door de bijdrage krijgt de provincie Groningen uiteindelijk meer geld terug uit het projectbudget, in totaal 34,9 miljoen euro.

De nieuwe afspraak gaat over kosten van een regeling met de aannemer van het project. Rijkswaterstaat besloot eerder een extra betaling van 48,4 miljoen euro (inclusief btw) aan de aannemer te doen. Door de Rijksbijdrage is het financiële conflict tussen opdrachtgever (de provincie) en aannemer afgesloten. De provincie tekende bezwaar aan tegen een eerdere regeling met de aannemer, waarbij Rijkswaterstaat slechts de helft van het bedrag aan de aannemer betaalde, waardoor de provincie onverhoopt zelf extra kosten moest maken.

Overleg met het Rijk heeft nu geleid tot een extra rijksbijdrage van 5,3 miljoen euro boven op de eerdere 24,2 miljoen euro, stelt het provinciebestuur. Volgens bestaande afspraken gaat dit geld terug naar het RSP-fonds, geld dat opzij was gezet om de N33 verder te verdubbelen in noordelijke richting.

Met de nieuwe financiële afspraak is de discussie over de betaling aan de aannemer afgerond en is het projectbudget definitief vastgesteld. Daarmee is een belangrijk financieel dossier rond de Aanpak Ring Zuid afgeslot