Europese basketbalcompetitie roept Donar-coach Dourisseau uit tot beste trainer van dit seizoen tot nu toe

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Jason Dourisseau, hoofdtrainer van basketbalclub Donar uit Stad, is door het publiek en een jury van trainers en officials gekozen tot beste coach van de European North Basketball League (ENBL) in het reguliere seizoen.

Dourisseau werd gekozen door fans (de helft van de stemmen) en voor de andere helft door stemmen van teammanagement en coaches binnen de ENBL. In totaal waren vijf coaches genomineerd. Onder leiding van Dourisseau behaalde Donar Groningen een record van vijf overwinningen in het reguliere Europese basketbalseizoen.

De ENBL noemt Dourisseau daarnaast een voorbeeld van ‘energie, passie en liefde voor het spel’: “Dat was niet alleen belangrijk voor de teamprestaties, maar ook voor iedereen die de club volgt.”

Het reguliere seizoen is inmiddels voorbij. Donar plaatste zich voor de play-offs in de ENBL en speelt op dinsdag 10 maart de eerste achtste finale tegen BK Opava uit Tsjechië.