Elker start campagne voor gemeenteraadsverkiezingen: “Stem 18 maart voor elk kind”

Foto: Elker

Elker Jeugdhulp en Onderwijs start in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de bewustwordingscampagne ‘Stem 18 maart voor elk kind’. Vanaf volgende week zijn er door de hele gemeente en online posters te zien die kiezers oproepen om bij hun stemkeuze stil te staan bij de toekomst van het kind.

Met de campagne vraagt Elker aandacht voor de positie van kinderen, jongeren en gezinnen in de gemeente. De centrale boodschap is dat de stem van elke kiezer direct invloed heeft op het dagelijks leven en de toekomst van de jongste generatie. “Kinderen groeien het best op als de basis stevig is”, zegt Ina Huesken, bestuurder van Elker. “Met deze campagne laten we zien dat stemmen niet alleen over politiek gaat, maar over huizen, scholen, buurten, inkomen en gezondheid.”

Voorkómen is beter dan genezen

Hoewel Elker een jeugdhulporganisatie is, benadrukt Huesken dat de campagne niet gaat over de hulpverlening zelf, maar over de basis. “Wij zijn er als gezinnen vastlopen, maar deze campagne gaat juist over voorkómen. Als de basis goed is, ontstaan er minder problemen. Het is belangrijk om te beseffen dat jouw stem ertoe doet en het verschil kan maken.” Elker geeft uitdrukkelijk geen stemadvies, maar vraagt kiezers wel om politieke plannen kritisch te bekijken vanuit het perspectief van het gezin.

Ontworpen door kinderen

Opvallend is dat de posters, die vanaf 2 maart in het straatbeeld verschijnen, mede zijn ontworpen door kinderen en jongeren uit Groningen. Zij tekenden wat voor hen belangrijk is: van familie en sport tot een eigen fiets of herkenbare plekken in de stad.

Inwoners kunnen de campagne steunen door zelf een poster op te hangen, bijvoorbeeld voor het raam. Deze zijn vanaf 2 maart gratis te downloaden via de website van Elker. Daar is ook meer informatie te vinden over de vijf ‘leefgebieden’ die de organisatie als leidraad gebruikt om politieke programma’s te beoordelen.