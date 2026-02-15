Eerste Statiegeld Retourshop in gemeente opent in winkelcentrum Paddepoel

Foto: Kevin van der Laan

In winkelcentrum Paddepoel wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van de eerste Statiegeld Retourshop in de gemeente Groningen. Hiermee krijgt de stad een van de eerste grote inleverpunten van Noord-Nederland.

Hoewel statiegeldverpakkingen al jaren bij de supermarkt ingeleverd kunnen worden, is de behoefte aan speciale bulk-inleverpunten groot. “Consumenten willen vaak grote hoeveelheden in één keer inleveren. Supermarkten hebben hier vaak de ruimte of de machinecapaciteit niet voor”, liet Jeroen Hillen van Statiegeld Nederland onlangs aan Omrop Fryslân weten bij de opening van een soortgelijk punt in Leeuwarden.

Grote hoeveelheden in één keer

De nieuwe Retourshop in Paddepoel komt bij de ingang aan de parkeerplaatszijde, tegenover de ASN Bank. Momenteel hangen er posters op de ramen die de komst aankondigen en wordt het pand ingericht. Er worden speciale machines geplaatst die grote zakken vol blikjes en flesjes in één keer kunnen verwerken. Voor de kleinere hoeveelheden komen er reguliere automaten beschikbaar. Bezoekers kunnen hun statiegeld vervolgens laten uitbetalen via een Tikkie of in contanten.

Storingen

Hoewel dit de eerste officiële ‘Retourshop’ in de gemeente is, staat er aan de Peizerweg sinds vorig jaar al een Statiegeld Bulkmachine. Die machine bleek sinds de ingebruikname erg populair, maar kampte ook regelmatig met storingen door de enorme toeloop. Statiegeld Nederland heeft de ambitie om in het Noorden meer van dergelijke retourshops te gaan openen.

Wanneer de Statiegeld Retourshop in Paddepoel precies de deuren opent, is op dit moment nog niet bekend.