Eerste marathon van Groningen uitverkocht

De marathonafstand van de Marathon Groningen is uitverkocht. Dat laat de organisatie dinsdag weten. Voor de overige afstanden zijn nog wel plekken beschikbaar.

Vorige week waarschuwde de organisatie al dat de laatste tickets voor de hoofdafstand snel leken te verdwijnen. Vanwege de aanhoudende grote belangstelling is er nu een interesselijst geopend. Hardlopers die alsnog hopen op een startbewijs kunnen zich hierop inschrijven. Mocht er op een later moment een beperkt aantal plekken vrijvallen, dan worden zij als eerste geïnformeerd. De organisatie benadrukt echter dat een plek op de lijst geen garantie biedt op deelname.

De marathon vindt plaats op zondag 31 mei. Het parcours voert de lopers vanaf de Zernike Campus dwars door de binnenstad, om via het Hoornsemeer en De Onlanden weer terug te voeren naar de Zernike Campus.

Hoewel de koningsafstand volgeboekt is, zijn er voor de halve marathon, de 10 kilometer en de Kids Run nog voldoende startbewijzen beschikbaar. Meer informatie vind je op deze website.