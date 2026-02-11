Eerste Marathon van Groningen bijna uitverkocht

Voor de eerste hele marathon van Groningen op zondag 31 mei zijn nog maar enkele startbewijzen beschikbaar. Het loopevenement begint op de Zernike Campus, en kronkelt door de binnenstad, om via het Hoornsemeer, langs De Onlanden weer richting de finish te gaan op de Zernike Campus.

Naast de marathon blijft ook de halve marathon onderdeel van het programma, samen met de 10 kilometer en een Kids Run van 2,5 kilometer. De gemeente, maar ook alle partijen betrokken bij de organisatie hebben er vertrouwen in dat de uitbreiding tot een volwaardige marathon een succes zal worden en lang op de kalender zal blijven

Aan de hele marathon kunnen maximaal 2.500 mensen meedoen. Golazo rekent voor alle onderdelen op zo’n 15.000 deelnemers.