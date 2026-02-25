Eerste lokale lentedag is een feit

Foto: Joris van Tweel

In Eelde wordt deze woensdag de eerste lokale lentedag van het jaar gemeten. Als de temperatuur 15 graden bereikt, spreken we van een lentedag.

In het zuiden van het land wordt het zelfs bijna 20 graden en dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Normaliter is het eind februari 8 of 9 graden. De sneeuwklokjes schieten momenteel overal uit de grond. Op de warmste 25 februari ooit werd het in ons land 18,8 graden.

Dat het zo warm wordt, komt door de droge zuidenwind. Door die windrichting is het ook mogelijk dat we te maken krijgen met Saharazand. Temperaturen van 15 graden of meer kunnen lokaal wel tot maandag aanhouden.