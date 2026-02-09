Een grauwe dinsdag met veel bewolking

Foto: Erick Bakker

Het blijft de komende dagen grijs met veel bewolking en kans op neerslag. De temperatuur is dinsdag aangenaam voor de tijd van het jaar.

Dinsdag is het niet erg koud, met een maximumtemperatuur van 5 graden overdag. Het blijft de hele dag bewolkt en er is zelfs kans op een bui. In de avond zal de temperatuur met één graad dalen en ligt de minimumtemperatuur rond de 4 graden.

Het weerbeeld is woensdag niet heel anders dan op dinsdag, met dezelfde minimum- en maximumtemperaturen. Wel is de kans dat het woensdag gaat regenen groter dan op dinsdag.

Donderdag blijft het overdag vergelijkbaar, maar in de avond zal het flink afkoelen met een minimumtemperatuur van 1 graad. Vrijdag blijft het kouder met een maximum van 3 graden en is er in de avond kans op sneeuw.