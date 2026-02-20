Drie tieners opgepakt voor overval op juwelier in Oosterstraat

foto: Patrick Wind - 112 Groningen

De politie heeft deze week drie tieners aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de overval op Juwelier en goudkantoor GoudPunt aan de Oosterstraat.

Dinsdag werden twee minderjarige jongens uit Appingedam en Groningen opgepakt. Zij zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker veertien dagen vastzitten. Een dag later werd een derde verdachte aangehouden, een 18-jarige man uit Groningen. Hij zit vast, wordt verhoord en binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ook de woning van de 18-jarige man uit Stad is doorzocht. Bij de doorzoeking nam de politie gegevensdragers in beslag en isvermoedelijk een deel van de gestolen spullen teruggevonden.

De juwelier werd op maandag 19 januari rond 17:30 uur overvallen door twee personen. Eén van hen richtte een vuurwapen of iets dat daarop leek op de eigenaar. Ook werden meerdere vitrines kapotgeslagen. Er raakte niemand gewond. De politie startte meteen een onderzoek. Daarbij is sporenonderzoek gedaan, zijn camerabeelden bekeken, getuigen gehoord en werd online om informatie gevraagd. Dat leidde deze week tot de drie aanhoudingen.