Drie restaurants in Stad krijgen hogere cijfers in gerenommeerde restaurantgids

Het interieur van restaurant Bisque aan de Verlengde Hereweg - Foto via Bisque

De nieuwe Nederlandse editie van de restaurantgids van Gault&Millau is maandag gepresenteerd. Drie restaurants in de gemeente Groningen stegen in de ogen van de proevers achter de tegenhanger van de Michelingids.

Restaurant De Oude Tijden aan de Gelkingestraat ging van 13 naar 13,5 punten, Bisque aan de Verlengde Hereweg haalde 14 punten (vorig jaar 13,5) en CICCI’s aan de Hoge der A steeg van 12 naar 12,5 punten.

Hoogst genoteerd in onze gemeente blijft Noor in Hoogkerk (16,5 van de maximaal 20 punten). Ook Nassau (aan het Martinikerkhof), De Haan (Aweg), Vive la Vie (Oosterstraat), Blumé (Oude Boteringestraat), De Betere Tijden (Gelkingestraat), De Oude Tijden (Gelkingestraat), De Grote Frederik Bistro (Frederiksplein), Niemeijer (Akerkstraat) en Bellami’s (Grote Kromme Elleboog) staan in de gids.

Gault&Millau bestaat sinds 1969 in Frankrijk als tijdschrift met beoordelingen van restaurants in het land. De gids begon als tegenhanger van de Michelingids, met meer moderne gerechten en keukens. Sinds 2008 is er ook een gids alleen voor Nederland. In plaats van ‘sterren’ deelt de gids aantallen ‘koksmutsen’ uit, op basis van een aantal punten op een schaal van 20. Ook reikt Gault&Millau jaarlijks verschillende prijzen uit, zoals ‘Chef van het Jaar’, ‘Sommelier van het Jaar’, ‘Restaurant van het Jaar’ en ‘Hotel van het Jaar’.