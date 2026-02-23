Drie jonge Groningers vallen in de prijzen bij landelijk muziekconcours

Alle regiofinalisten Noord samen met wethouder Janette Bosma (foto: MajankaFotografie)

Afgelopen weekend zijn drie jonge musici uit de gemeente Groningen in de prijzen gevallen tijdens het Prinses Christina Klassiek Concours. Meer dan zestig jonge musici uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel namen deel aan de regioselecties voor deze muziekwedstrijd.

De jury koos tijdens de regioselecties acht musici die afgelopen zondag mochten optreden tijdens de finale. Deze regiofinale vond plaats in het Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg in Groningen.

Derde prijs

De 17-jarige gitarist Lieuwe Medema won tijdens de regiofinale de derde prijs in de leeftijdscategorie zestien tot en met negentien jaar. “Dit multitalent heeft op zijn dertiende al op het grote orgel in de Martinikerk in Groningen gespeeld, maar heeft afgelopen weekend de jury betoverd met zijn gitaarspel”, staat op de website van het concours. Lieuwe won, naast de derde prijs, ook de volgende prijzen: de Vrienden van het Noord Nederlands Orkest Prijs, de Oranjewoud Festival Prijs en de Concertkaarten Prijs NNO.

Zusjes winnen

De Elka (18 jaar) en Wende Hoogendijk (15 jaar) wonnen met samenzang eveneens de derde prijs in de leeftijdscategorie zestien tot en met negentien jaar. Elka volgt op dit moment de vooropleiding aan het Prins Claus Conservatorium. Vorig jaar won zij samen met Wende al de aanmoedingsprijs. Dit jaar wonnen zij naast de derde prijs ook de volgende andere prijzen: de Oranjewoud Festival Prijs, de Symfonia Jong Twente Prijs en de Fulkaan Gold Card Prijs.

Finale

De Nationale Finale van het concours vindt plaats op 9 mei in Amare Den Haag. De nummers één en twee van elke leeftijdscategorie mogen daaraan meedoen. Geen Groningers dus dit jaar.

Kijk voor de volledige uitslag en meer informatie op de website van Prinses Christina Klassiek Concours.