Drie jaar cel geëist voor brandstichting in flat aan Oosterhamriklaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie heeft maandag drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 52-jarige man voor het veroorzaken van een grote brand in een appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

De brand brak op 2 november 2024 rond 05.00 uur uit op de begane grond van de flat. Het vuur breidde zich snel uit naar woningen op de bovenverdiepingen. In totaal liepen 63 woningen en hun bewoners gevaar. Het hele gebouw werd ontruimd en ambulancepersoneel keek alle bewoners na. Meerdere mensen moesten per ambulance naar een ziekenhuis, omdat zij (mogelijk) rook hadden ingeademd.

Twee woningen werden onbewoonbaar verklaard. Door de schade was niet meer vast te stellen waar de brand precies is ontstaan. Ook kon niet worden vastgesteld of er brandbare vloeistoffen zijn gebruikt. Agenten merkten wel dat de destijds 50-jarige man zich vreemd gedroeg tijdens de ontruiming. De verdachte schopte een hulpverlener en een politieagent en probeerde daarbij ook het vuurwapen van de agent af te pakken.

De man, die meteen verklaarde dat hij de brand had veroorzaakt, stelde naderhand dat hij grote hoeveelheden alcohol en drugs had gebruikt en met een brandende sigaret in bed in slaap was gevallen. Maar volgens het Openbaar Ministerie past die verklaring niet bij de ernst van de brand. Ook bleek dat de man kort voor het uitbreken van het vuur nog actief was op zijn telefoon. Uit onderzoek blijkt dat de man kampt met trauma’s en een ernstige verslaving. Deskundigen achten hem daardoor verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren een klinische behandeling.

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak.