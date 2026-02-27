Drie afwezigen bij FC Groningen in aanloop naar uitwedstrijd tegen FC Volendam

Foto: Jorrit Tempels

Gesteund door een vol gastenvak speelt FC Groningen komende zondag in het Kras Stadion een uitwedstrijd tegen FC Volendam. De club uit Stad moet daarbij drie spelers missen in de selectie.

Tika de Jonge, Mark Hoekstra en Elvis van der Laan doen niet mee vanwege blessures. Verder kan trainer Dick Lukkien beschikken over een haast volledig fitte selectie, zolang er zich richting zondag geen bijzonderheden meer voordoen.

Na vijf verliespartijen op rij en slechts één keer winst na de winterstop is nu het moment om de neerwaartse spriraal om te draaien voor FC Groningen. Maar Lukkien laat weten de boel daarvoor niet op de kop te gooien en ineens andere en vreemde dingen te gaan doen:

“Behalve in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht hebben we in alle andere wedstrijden in mijn beleving meer verdiend. De score vertroebelt dan het beeld. Een maand geleden wonnen we nog overtuigend van sc Heerenveen en in de winterstop stonden we op waarden vijfde. We moeten zeker dingen beter doen, maar het zou ook heel gek zijn als je ineens allerlei dingen anders gaat doen. Dan geef je volgens mij een tegengesteld signaal af aan je spelers. Het is heel normaal dat je bij mindere prestaties twijfelt over bepaalde zaken, maar je moet ook geloof houden in de dingen die goed gaan.”

FC Groningen staat op dit moment negende in de Eredivisie en neemt het zondagmiddag vanaf 14.30 uur op tegen de nummer vijftien. Scheidsrechter Richard Martens leidt het duel.