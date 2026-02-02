Door muizen geplaagde verpleegafdeling Beatrix Kinderziekenhuis in UMCG nog een week dicht

Foto's: UMCG en Rasbak via Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Verpleegafdeling M4 in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG blijft deze week nog gesloten. Het ziekenhuis laat weten dat de muis, die kort voor het weekend zorgde voor de ontruiming van de afdeling, inmiddels is gevangen. Maar het ziekenhuis wil zeker weten dat er niet nog meer muizen op de afdeling zitten.

Afgelopen vrijdagochtend werden alle patiënten van M4 verhuisd naar een andere afdeling. Daarna zijn onder meer logeerbedden voor ouders weggehaald, omdat de muis (of misschien meerdere muizen) mogelijk via de muur achter de omkasting binnenkwam. Vervolgens werden vallen gezet en alle openingen en kieren gedicht.

Die aanpak lijkt vooralsnog te hebben gewerkt, meldt het UMCG maandagmiddag: “Afgelopen zaterdag werd in één van de vallen een muis gevangen. De plaagdierenbestrijder van het UMCG vermoedt dat dit wel eens de enige muis zou kunnen zijn.” Toch blijft de afdeling de hele week nog dicht. Het ziekenhuis neemt het zekere voor het onzekere: “Als er toch meer muizen op de afdeling zijn, kunnen die nu ook gevangen worden.”

In de tussentijd worden de kamers waar de logeerbedden zijn verwijderd weer netjes gemaakt. De logeerbedden komen vooralsnog niet terug, mede vanwege de plaagdieren. Voor de ouders die op de afdeling blijven overnachten zijn er stretchers. Die zijn al beschikbaar en worden ook al gebruikt op andere afdelingen.