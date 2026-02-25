“Donderdag zon en zacht, in het weekend 12 graden en kans op een buitje”

Foto: Karin Engelkes - ten Hof

Donderdag zijn er zonnige perioden en is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook de komende dagen zacht, al doet de temperatuur in het weekend wel een klein stapje terug.

“Donderdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wat wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en met 16 graden als maximumtemperatuur is het erg zacht voor de tijd van het jaar. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag neemt de bewolking toe en in de middag volgt er wat lichte regen. Het wordt opnieuw erg zacht met 15 of 16 graden en de zuidwestenwind neemt toe naar matig of vrij krachtig,, windkracht 4 tot 5.”

Weekend

“Tijdens het weekend doet de temperatuur een stapje terug, maar blijft het zacht met een graad of 12. Op beide dagen is er regelmatig zon, afgewisseld door wat wolkenvelden en vooral zaterdagmiddag kan er een bui vallen.”

“Na het weekend worden de nachten frisser met minima dalend tot dichtbij het vriespunt, maar overdag zou het juist nog wat zachter kunnen worden. Dankzij een hogedrukgebied ten oosten van ons land blijft het droog en is er regelmatig zon. Wel is er een klein kansje dat hardnekkige mist of laaghangende wolken, die in de nacht ontstaan, nog roet in het eten kunnen gooien. Al met al de komende tijd vaak droog, geregeld zon, soms een bui en lentetemperaturen.”