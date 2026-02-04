“Donderdag veel bewolking, in het weekend zachter maar daarna weer kouder”

Foto: Joris van Tweel

De winter weet nog van geen wijken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen fris waarbij er op vrijdag kans is op ijzel. In het weekend wordt het zachter, om daarna weer kouder te worden.

“Donderdag is er veel bewolking, kan het kortstondig opklaren en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “De maximumtemperatuur schommelt rond het vriespunt en door een matige tot soms vrij krachtige oostenwind voelt het kouder aan. In de nacht naar vrijdag minimumtemperaturen rond -2 graden.”

“Vrijdag is het bewolkt en volgt in de avond lichte regen met kans op ijzel. De temperatuur schommelt rond het vriespunt.”

“Zaterdag is het met 5 tot 7 graden een stuk zachter. Er komt ook wat ruimte voor de zon zodat het bij een zwakke of matige zuidoostenwind bijna voorjaarsachtig zal aanvoelen. In de nacht 2 of 3 graden. Ook zondag is er af en toe zon en wordt het rond de 7 graden. Het blijft droog.”

“Na het weekend wordt het weer kouder waarbij het in de loop van de week ook weer tot wat nachtvorst kan komen. Overdag wordt het een graad of 3 en vaak is het droog bij niet al te veel ruimte voor de zon.”