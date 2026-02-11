Donderdag nog regenachtig en bewolkt, weekend brengt wat zon maar ook kans op sneeuw

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het wisselvallig in Groningen. Na een druilerige donderdag worden de dagen iets droger, maar de neerslag die wel neerdaalt kan misschien als sneeuw gaan vallen. De temperatuur schommelt overdag tussen de 3 en 6 graden.

Donderdag blijft het bewolkt en valt er verspreid regen. De maximumtemperatuur ligt rond 4 à 5 graden. De matige noordoostenwind brengt later op de dag koude lucht vanuit Denemarken. Daardoor is er in de avond een kleine kans op natte sneeuw.

Ook vrijdag is het overwegend bewolkt, maar wel grotendeels droog. Het wordt kouder met een maximumtemperatuur van ongeveer 2 à 3 graden. De matige oostenwind neemt iets in kracht af.

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Zaterdag verloopt overdag overwegend zonnig, droog en helder, maar ’s nachts vriest het matig tot ongeveer -3 graden. Zondag neemt de bewolking weer toe. In de tweede helft van de dag of in de avond wordt regen of sneeuw verwacht, vooral vanuit het westen. De temperatuur stijgt weer tot 5 à 6 graden overdag en rond 1 graad ’s nachts.