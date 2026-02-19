Donderdag droog en koud met af en toe een waterig zonnetje, daarna warmer maar grijs met spatjes regen

Foto: Joris van Tweel

Het frisse winterse zonnetje is komende donderdag ook nog af en toe te zien. Wie daarvoor naar buiten gaat, doet er wel goed aan een jas aan te doen tegen de koude wind. De dagen erna verdwijnt onze ster vaker achter een wolkendek, wat ook lichte regen teweeg brengt. Wel wordt het langzaam wat warmer, met in het weekend zelfs dubbele cijfers op de thermometer.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking met af en toe een waterig doorbrekend zonnetje. Het blijft droog en door een vrij krachtige oostenwind voelt het kouder aan dan de werkelijke 2 graden. In de nacht naar vrijdag vriest het 1 of 2 graden. Vrijdag overdag is er veel bewolking en kan er af en toe wat lichte regen of motregen vallen bij 5 graden.

In de loop van vrijdagavond loopt de temperatuur verder op en volgt meer regen. De koude lucht wordt dan echt verdreven. Tijdens het weekend is het erg zacht met 10 of 11 graden op zaterdag en zondag komt daar nog een graadje bij. Wel is er veel bewolking en wisselend droge perioden en af en toe (lichte) regen elkaar af.

